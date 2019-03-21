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Люди - звери... Или хуже зверей?
На станции в Негорелом кто-то выбросил в туалетную яму шестерых новорожденных щенков.
Женщина, у которой сейчас находятся щенки, обращает внимание, что животных следует стерилизовать, а не убивать потомство. "Щенков выкинули просто в туалетную яму... Т.е. стерилизовать собаку сложно? А утопить в пакете, в говне, нет?" -
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На станции в Негорелом кто-то выбросил в туалетную яму шестерых новорожденных щенков.
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