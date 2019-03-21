Люди - звери... Или хуже зверей?

Женщина, у которой сейчас находятся щенки, обращает внимание, что животных следует стерилизовать, а не убивать потомство. "Щенков выкинули просто в туалетную яму... Т.е. стерилизовать собаку сложно? А утопить в пакете, в говне, нет?" -она в Твиттере.