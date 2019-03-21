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Американские военные проводят самые крупномасштабные учения в Польше
Бронетанковая дивизия армии США проводит учения на территории Польши по переброске сил быстрого реагирования НАТО в Восточную Европу. Учения проходят на Дравско-Поморском военном полигоне.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что это первые учения подразделений армии США такого масштаба.
«Более 1500 американских солдат, несколько сотен единиц оборудования было доставлено в Польшу на учения на Дравско-Поморском военном полигоне. Все это доказывает значительную вовлеченность армии США в обеспечение безопасности на восточном фланге НАТО, а, прежде всего, в Польше», - заявил глава Минобороны Польши.
На полигоне в Польше военные из 12-й механизированной дивизии и 11-й танковой дивизии Войска Польского будут принимать участие в учениях с американцами. Маневры продлятся несколько недель.
«Для нас важно, чтобы польские и американские солдаты нашли общий язык. Таким образом мы бы могли усилить обороноспособность нашей страны и отпугнуть потенциального врага», - добавил Мариуш Блащак.
Глава Минобороны также отметил, что Варшава и Вашингтон продолжают вести интенсивные переговоры на тему дальнейшего увеличения присутствия войск США в Польше. Он напомнил, что неделю назад состоялись переговоры представителей польского правительства и заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом о размещении постоянной американской базы на территории Польши. Правительство уже несколько месяцев занимается вопросом развертывания базы.
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Бронетанковая дивизия армии США проводит учения на территории Польши по переброске сил быстрого реагирования НАТО в Восточную Европу. Учения проходят на...
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