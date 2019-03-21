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Темпы роста ВВП Беларуси в январе-феврале оставались низкими

22.03.2019 11:32 — Разное | Партизан  
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Валовой внутренний продукт в Беларуси за январь-февраль 2019 года вырос всего на 0,8% в годовом выражении (до 18 651,3 млн. рублей), что превысило результат января, когда он увеличился на 0,7%.



Рост ВВП, похоже, по-прежнему держится на увеличении доходов населения. Данных за февраль еще нет, так как они выходят с задержкой на месяц, но в январе реальные располагаемые доходы жителей страны выросли на 7,2% по сравнению с январем 2018 года. Такой же прирост, по-видимому, наблюдался и в феврале.

Впрочем, выросла и чистая прибыль белорусских предприятий (без учета финансового сектора), которая в январе составила 925,6 млн. рублей. Это оказалось в 64,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

В финансовом секторе чистая прибыль оказалась намного ниже, так, в коммерческих банках она составила 67,3 млн. рублей против 61,1 млн. рублей в январе 2018 года.


Однако по валовым показателя экономика Беларуси не блещет

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе—феврале текущего года оказался на 0,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года и составил 1 664,5 млн. рублей.

Объем производства промышленной продукции вырос, но всего на 0,9% (как и в январе 2018 года), достигнув 17 760 млн. рублей.

Запасы готовой промышленной продукции на складах предприятий в феврале почти не изменились по сравнению с январем и составили на 1 марта 4 808,9 млн. рублей (на 1 марта 2018 года они равнялись 4 364,8 млн. рублей).

Инвестиции в основной капитал продолжают стагнировать, хотя по сравнению с январем дела в феврале немного улучшились. А именно, их объем за январь—февраль текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,1% — до 3 013,8 млн. рублей. В январе данный параметр сократился на 6,3%.

Снизились в феврале текущего года как затраты на строительно-монтажные работы (на 0,3% — до 1 571 млн. рублей), так и на покупку машин и оборудования (на 6,7% — до 1 108,6 млн. рублей).

Розничный товарооборот за два месяца текущего года увеличился на 5,1% и достиг 6 994,7 млн. рублей. По итогам января прирост данного параметра составлял 4,2%. 

Товарооборот общественного питания за два месяца увеличился на 1,7%, достигнув 401,7 млн. рублей, что также превысило темпы роста за январь, равные 1,1%. Оптовый товарооборот увеличился в январе—феврале всего на 0,1% — до 14 854,5 млн. рублей.

 
 
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Валовой внутренний продукт в Беларуси за январь-февраль 2019 года вырос всего на 0,8% в годовом выражении (до 18 651,3 млн. рублей), что превысило результат января, когда он...
 
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