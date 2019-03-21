ДТП под Чашниками, в котором погиб ребенок: уголовное дело завели на водителя и помощника воспитателя

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Чашникском районе, в котором погиб ребенок. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



Фото: СК

Напомним, авария произошла 15 ноября 57-летний водитель, управляя технически исправным автобусом автобусом ПАЗ, высадил пассажиров в деревне Заборье Чашникского района вблизи остановочного пункта. Около 15.55 при движении задним ходом по улице Центральной он совершил наезд на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части пятилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте происшествия. Мать мальчика находилась в непосредственной близости, она шла встречать сына.

По данным следствия, водитель автобуса начал движение задним ходом, не убедившись в том, что эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность, а также не прибегнул к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства. Также водитель нарушил правила дорожного движения, в соответствии с которыми разворот и движение задним ходом запрещены на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств.



Фото: СК

Следователи предъявили водителю автобуса обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в отдельное производство следователи выделили уголовное дело в отношении помощника воспитателя учреждения образования. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Материалы уголовного дела готовятся для передачи прокурору для направления в суд.