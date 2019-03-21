«Мокрые бандиты» похитили из церкви в Минске тумбочку с деньгами сторожа

Как стало известно, инцидент произошел в начале января 2019 года. Пьяные 33-летний и 41-летний мужчины пришли в церковь, где ранее подрабатывали, якобы чтобы встретиться со старыми знакомыми.

Они узнали, что сторож церкви хранит свои сбережения в тумбочке в своей рабочей комнате, и решили украсть деньги. По информации Следственного комитета, для этого они сымитировали потоп в туалете, разлив на полу ведро воды.

Пока сотрудники, отвлеченные «прорывом трубы», пытались устранить «неполадку», мужчины пробрались в комнату 67-летнего сторожа и вынесли оттуда тумбочку. Затем они вскрыли ее, забрали деньги, разделили их пополам и скрылись с места преступления.

В результате происшествия 67-летний сторож лишился суммы более 8 тыс. рублей. Вскоре подозреваемые были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 («Кража, совершенная в крупном размере») УК Республики Беларусь. Мужчины полностью признали вину и раскаиваются в совершенном преступлении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.