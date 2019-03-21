Участились случаи мошенничества в глобальной сети интернет

Мошенничество — это обман, способ добычи денежных средств и других ценностей, основанный на доверчивости граждан. Мошенники, шагая в ногу со временем, меняют поле своей деятельности с личного контакта с гражданами, на удалённый.

В связи с этим, в социальных сетях всемирной сети Интернет мошенниками создано огромное количество «липовых» групп, интернет-магазинов, где предлагается приобрести товары по ценам, гораздо ниже рыночных. Диапазон товаров, которые предлагают приобрести мошенники, очень огромен. В основной своей массе, это бытовая техника, мобильные телефоны. Мошенники создают целые каталоги «своего» товара, делают рассылки о продаже товара в различные социальные группы в социальных сетях. В большинстве своём цены устанавливаются гораздо ниже рыночных, что очень привлекает людей.

При контактах с лжепродавцами, мошенники легко уговаривают людей приобрести товар, предоставляют фотографии «липовых» свидетельств ИП, своих документов. Подельники оставляют положительные отзывы о товарах и самих продавцах. Это всё усыпляет бдительность граждан и усиливает желание приобрести товар по низкой цене. Желая приобрести новенький «iPhone» по «сладкой» цене, людей не смущает даже то, что продавцы находятся на территории другого государства. После оплаты, лжепродавцы сразу блокируют страницы граждан, вносят их в «чёрный список», либо удаляют свои страницы. Переведя деньги, люди остаются ни с чем. И в большинстве своём, вернуть эти деньги не представляется возможным, т.к. они уходят за границу. Установить такого лжепродовца, находящееся на территории иностранного государства, практически не возможно, в связи с чем, данные люди продолжают свою деятельность, с каждым днём обманывая людей.

Граждане, будьте бдительны. Приобретая товар дешевле, чем он стоит на самом деле, вы рискуете остаться ни с чем. И, в большинстве своём, вам не удастся вернуть свои деньги. И тому есть очень яркий пример, интернет-магазин «Маргаритка-Маргаритка». Ведь не зря есть пословица: «Бесплатный сыр только в мышеловке». Будьте бдительны, берегите свои денежные средства!

Слуцкий РОВД