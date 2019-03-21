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В Слуцке на работе умерла секретарь социально-педагогического центра
22.03.2019 — Разное | Слуцк Город
На рабочем месте умерла 59-летняя секретарь директора Слуцкого социально-педагогическом центра.
Инцидент случился 20 марта. Проверку по факту внезапной смерти женщины проводит Слуцкий районный отдел Следственного комитета.
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила:
— Следователь выясняет обстоятельства происшествия. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину. По предварительной версии, к смерти могло привести заболевание, которое было у женщины 1960 года рождения.
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На рабочем месте умерла 59-летняя секретарь директора Слуцкого социально-педагогическом центра. Инцидент случился 20 марта. Проверку по факту внезапной смерти...
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