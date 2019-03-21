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Лукашенко узнал о том, что больше всего волнует белорусов
22.03.2019 13:09 — Разное | Ежедневник
По поручению президента были проведены социологические исследования. Их результат показал, что людей в стране больше всего волнует рост цен.
На встрече в горисполкоме с руководителями Брестской области и города Барановичи Александр Лукашенко сообщил, что внимательно ознакомился с обращениями граждан, которые поступили во время «Большого разговора с президентом», по его словам, он всех услышал.
Он рассказал, что поручил провести социологические исследования, которые показали, что белорусов больше всего волнует проблема цен на продукты питания и товары первой необходимости.
Ввиду этого Лукашенко поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат.
Однако, он заметил, что зарплаты и пенсии зависят от экономических условий и общей эффективности работы предприятий.
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По поручению президента были проведены социологические исследования. Их результат показал, что людей в стране больше всего волнует рост цен.
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