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Весна в разгаре. Держите 3 фильма про отношения преподавателя и студента

22.03.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
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То, что девушек привлекают мужчины постарше, не новость. А где еще студентка может часто их видеть, как не в университете? Если вы собирались провести эти выходные в мечтах о своем преподе, отставить нюни. Мы предлагаем вам три отличных фильма, в которых студентки крутят роман с преподавателем (не всегда удачно). Отличная возможность отвлечься от своей драмы, не вставая со своей кровати.

1. «Иррациональный человек» (2015)

Режиссер: Вуди Аллен.

О чем фильм: Профессор философии Эйб Лукас опустошен: он не видит в своей жизни ни радости, ни смысла.

На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Рита, его новая коллега, воображает, что именно он вызволит её из несчастливого брака. А Джилл, его лучшая студентка, становится ему ближайшим другом. Но девушку неодолимо притягивают мятущаяся творческая натура Эйба и его загадочное прошлое, и она все больше отдаляется от своего бойфренда Роя.

Все меняет невольно подслушанный Эйбом и Джилл разговор, после которого Эйб, стряхнув с себя равнодушие и отчаяние, решает действовать… Абсолютно иррационально.

Разве этот фильм не достоин просмотра хотя бы из-за милашки Эммы Стоун и вечно хмурого Хоакина Феникса? Вуди Аллен как всегда предлагает нам отличный каст и теплую палитру кадров — с этим кино вы точно не ошибетесь. Под серьезные раздумья о философии разворачивается нешуточная драма: и мы даже не о романе, который искрит между преподавателем и студенткой, а о готовящемся убийстве. Причем все это — как бы шутя и невсерьез, как и всегда у Аллена. Подумаешь…

Только не думайте, что все это закончится хэппи эндом: не забывайте, кто у этого фильма режиссер. Сами увидите, какой нелепый конец ждет героев истории. И под забавную музыку, конечно.

Забавный факт: Хоакин Феникс не ровно дышит к девушкам младше себя не только в кино. С 2016 года актер встречается с Руни Марой, с которой у них разница в возрасте — 11 лет.

2. «Гуманитарные науки» (2011)

Режиссер: Джош Рэднор.

О чем фильм: Сюжет повествует о мужчине тридцати пяти лет и студентке колледжа, которых объединяет взаимная любовь к книгам и музыке, но разница в возрасте мешает их отношениям.

Мы уже вспоминали Джоша Рэднора как идеального актера для игры «интеллигентного преподавателя в твидовом пиджаке». Здесь его снова можно увидеть в этом образе, но до чего он в нем хорош, чертяка! Ладно, забудем про него. Фильм расскажет не только о чувствах студентки к преподавателю, но и о важных проблемах возраста вообще. Например, вторая сюжетная линия затронет тему кризиса выхода на пенсию и новому восприятию себя. Заметили, что подобными рефлексиями страдают только студенты гуманитарных факультетов? (Ну, в кино по крайней мере).

Бонус: будет пикантная сцена и героя самого Рэднора уже со своей преподавательницей. Вот такой клубок закрутили на экране под аккомпанемент английской классической литературы. Но кино при этом по-настоящему нежное и трепетное — всем бы быть такими не токсичными.

Забавный факт: странный чувак из фильма в шапочке — это Зак Эфрон. Помните, может, играл в «Папе снова 17»? Не верится, но это реально он. Всмотритесь!

Смотреть фильм онлайн бесплатно

3. «Пианистка» (2001)

Режиссер: Михаэль Ханеке.

О чем фильм: Эрика — профессор Венской консерватории. Но сама она далека от гармонии небесных сфер. Женщина всё ещё спит в одной кровати со старой матерью, тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Когда же в неё влюбляется один из учеников, она шокирует его своей реакцией и поведением.

Не спешите забивать на этот фильм из-за его возраста (ха-ха) и не особо известных актеров. Хотя насчет Юппер, конечно, так сложно сказать, но до узнаваемости Дикаприо или Джоли ей далековато. Это не значит, что актриса она плохая — все наоборот. Тем более у Юппер превосходно получаются роли «долбанутых» дамочек. А именно такой она и является (по мнению студента, которого сыграл Бенуа Мажимель). Впрочем, посмотрите сами и решите, на чьей вы стороне в этой весьма сомнительной связи.

Фильм однозначно зайдет любителям авторского кино. При том, что сюжет, кажется, почти не развивается и постоянно кружит вокруг одних и тех же декораций, накала там ого-го. Ну, и довольно мерзких сцен, честно говоря, тоже. Поэтому, если вы ханжа, лучше не включайте это кино: музыка Шуберта и минет в туалете в этой картине слишком близки.

Забавный факт: по этому фильму можно понять, как выглядит мир, пока в нем не было интернета. Например, в прокатах кассет существовали кабинки со шторками, где можно было посмотреть порно-ролики. Кто бы мог подумать об этом сегодня?

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