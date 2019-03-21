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«Люди правильно возмущаются». Президент поручил привести в порядок дороги

22.03.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе, сообщает пресс-служба президента. Глава государства отметил, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения. «Приведите в порядок дороги. По-хозяйски», — поручил президент.

Лукашенко отметил, что в вопросе дорожного строительства пока еще много головотяпства, в том числе в применяемых нормах, в плане соблюдения технологии укладки покрытия. «Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу — она развалилась. Это не только настроение людей, это их материальное благосостояние — почти у каждого есть автомобиль. Они вложили туда [в приобретение автомобиля] немалые деньги и хотят по нормальным дорогам проехать», — сказал президент.

«Дорожники до сих пор „осваивают“ выделенные средства. Введите железобетонную практику: построил дорогу, здание и прочее — гарантийный срок. Если что-то случилось — иди и делай за свой счет. У нас везде с этим проблема. А за два года дороги в городе и за пределами города приведите в порядок», — сказал Александр Лукашенко.

Он поручил КГК взять этот вопрос на контроль.

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