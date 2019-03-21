17-летний минчанин угнал каршеринговое авто, чтобы встретить девушку

Как стало известно, инцидент произошел в Минске. 17-летний молодой человек воспользовался аккаунтом каршерингового приложения своего друга и угнал автомобиль. Парень собирался встретить на вокзале свою девушку.

Сотрудники каршеринговой фирмы обратили внимание, что геолокация владельца аккаунта и расположение арендованного «им» автомобиля не совпадает, и обратились в правоохранительные органы с заявлением об угоне. Вскоре нарушитель был задержан.

В ГУВД Мингорисполкома пояснили, что это первый подобный случай в их практике. По результатам проверки действиям 17-летнего минчанина будет дана правовая оценка.

СЛОВАРЬ «АиФ»

Каршеринг (от англ. carsharing) – вид пользования автомобилем, когда одна из сторон не является его собственником. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки – по договоренности). Для пользования автомобилем чаще всего нужно установить на смартфон специальное приложение.