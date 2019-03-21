20 марта в Москве прошла юбилейная церемония награждения международной программы номинирования лучших специалистов в индустрии дистанционного обслуживания клиентов "Хрустальная гарнитура".

В сезоне 2018/2019 банк ВТБ (Беларусь) стал единственным банком из Республики Беларусь, прошедшим в финал самого значимого и престижного конкурса в индустрии в номинации "Продавец года". Банк представляла Анастасия Дьякону.

Более полугода участники программы номинирования боролись за звание лучших в 37 номинациях. В конкурсе приняли участие более 350 претендентов, представлявших площадки контактных центров из России, Казахстана, Украины, Беларуси и Киргизии.

"Хрустальная гарнитура - хорошая школа для профессионального роста в направлении дистанционного обслуживания. Обмен опытом с участниками из различных банковских и небанковских организаций. В этом году появилось много новых конкурсантов и номинаций, что подтверждает востребованность и развитие дистанционных сервисов. В том числе поясняет и аргументирует возросшее в 3 раза количество обращений в дистанционные каналы банка",- отметила начальник управления продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами Ирина Азаревич.