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Бытовые услуги в Беларуси в основном оказывают ипэшники

22.03.2019 13:54 — Разное | Ежедневник  
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Бытовые услуги в Беларуси в основном оказывают ипэшники

Сегодня в стране бытовые услуги оказывают свыше 35 тыс. субъектов хозяйствования, сообщил начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования Валерьян Беспалый.

В стране бытовые услуги оказывают свыше 35 тыс. субъектов хозяйствования. Более 66 процентов из них индивидуальные предприниматели, 33 процента - юридические лица. Треть субъектов хозяйствования работают в форме выездного обслуживания, то есть без наличия стационарного объекта.

Из 157 услуг, которые есть в стране, наиболее востребованы парикмахерские услуги, ремонт транспортных средств, СПА-услуги, пишет sb.by.

 
 
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Сегодня в стране бытовые услуги оказывают свыше 35 тыс. субъектов хозяйствования, сообщил начальник управления социальной сферы и услуг Министерства...
 
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