Бытовые услуги в Беларуси в основном оказывают ипэшники





Сегодня в стране бытовые услуги оказывают свыше 35 тыс. субъектов хозяйствования, сообщил начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования Валерьян Беспалый.

В стране бытовые услуги оказывают свыше 35 тыс. субъектов хозяйствования. Более 66 процентов из них индивидуальные предприниматели, 33 процента - юридические лица. Треть субъектов хозяйствования работают в форме выездного обслуживания, то есть без наличия стационарного объекта.

Из 157 услуг, которые есть в стране, наиболее востребованы парикмахерские услуги, ремонт транспортных средств, СПА-услуги, пишет sb.by .