«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в московский аэропорт «Шереметьево»

Как сообщила «АиФ» специалист по связям с общественностью ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анастасия НАУМЕНКО, 22 апреля 2019 года «Белавиа» возобновит выполнение регулярных рейсов в московский аэропорт «Шереметьево».

Регулярное авиасообщение будет осуществляться ежедневно два раза в день: утром и вечером. Утренний рейс планируется выполнять с вылетом из Минска в 8.30 и прибытием в аэропорт «Шереметьево» в 9.50. Вечерний рейс – с вылетом из Национального аэропорта «Минск» в 18.10 и прилетом в Москву в 19.30. Обратный утренний рейс из «Шереметьево» планируется осуществлять с вылетом в 10.35, и прилетом в Минск в 11.55, вечерний рейс из Москвы с вылетом в 20.20 и прибытием в Национальный аэропорт «Минск» в 21.40.

Стоимость билетов в одну сторону составит от 49 евро, включая таксы и сборы. Туда-обратно – от 83 евро. Сообщается, что на начальном этапе прилет рейса планируется в терминал «F», а отправление в Минск – из терминала «D».

Ожидается, что маршрут расширит транзитные возможности для путешествия из Минска через Москву. Кроме того, из данного аэропорта более удобно добираться до северной и западной частей Москвы и Московской области. Сейчас «Белавиа» выполняет рейсы в московские аэропорты «Домодедово» и «Жуковский». Полеты «Белавиа» в «Шереметьево» не выполнялись более семи лет.