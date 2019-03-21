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В Лельчицком районе пьяный мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нем

22.03.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
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В Лельчицком районе мужчина едва не погиб в угнанном им автомобиле. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома


Инцидент произошел в деревне Стодоличи. Индивидуальный предприниматель нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху. Вечером 20 марта владелец предприятия оставил личное авто на территории цеха, чтобы утром следующего дня заняться ремонтом, и уехал в Лельчицы. Его отсутствием сразу же воспользовались подчиненные. Мужчины выпили, после чего один пошел отдыхать, а второй через незапертую дверь проник в машину, завел ее и поехал по деревне.

На улице Трудовой 45-летний мужчина наехал на лежащее дерево, в результате чего автомобиль повис на «брюхе» и загорелся.


— Пламя заметила жительница рядом стоящего дома. Она попросила сына сходить и выяснить, что происходит. Молодой парень подбежал к автомобилю и увидел, что внутри спит человек. Он быстро вытащил водителя на свежий воздух, — проинформировали в милиции.

Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови составило 2,5 промилле.

Материалы проверки сотрудники милиции передали в Лельчицкий РОСК для дачи правовой оценки.

 
 
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Материалы проверки сотрудники милиции передали в Лельчицкий РОСК для дачи правовой оценки.
 
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