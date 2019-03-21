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Широкий жест. СМИ сообщили, какую недвижимость оставил Шнуров бывшей жене Матильде

22.03.2019 13:57 — Разное | Tut.by  
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его жена Матильда развелись в августе прошлого года. После развода, склонный к широким жестам Шнуров, оставил бывшей жене почти все совместно нажитое: три квартиры, балетную школу и ресторан. Одна из квартир была свадебным подарком Матильде, сообщает «Mash на Мойке».


Фото: instagram.com/shnurovs

После широкого жеста у Шнурова осталось жилье на Фонтанке и трехэтажная квартира на улице Чайковского площадью 423 «квадрата». Эту недвижимость оценили приблизительно в 115 миллионов рублей, в долларах — почти 1,8 миллиона. В квартире на Чайковского Шнуров живет и сейчас.


Улица Чайковского. Дом Шнурова справа

В начале истории с разводом супруги заверяли, что будут делить совместно нажитое имущество мирным путем. Потом ходили слухи, что все же раздел на обошелся без суда. Как было на самом деле, неизвестно, но Матильде по итогу перешли две квартиры на Крюковом канале и двухэтажная квартира на улице Пестеля, которую Шнур подарил ей на свадьбу.

Дом на набережной Крюкова канала, в котором у Матильды две квартиры, носит статус историко-культурной ценности.


Фото:peterburg.center

Строился он в начале прошлого века и принадлежал предпринимателю Роберту Веге. Впоследствии это т доходный дом стали называть «домом Веге».


Фото:aroundcard.com

А вот так выглядит дом на улице Пестеля, в котором находится двухэтажная квартира Матильды. К слову, именно в ней записывалось интервью Шнурова с Дудем.


До на улице Пестеля. Фото: kraeved-gatchina.de

Изображение: скриншот из видео YouTube-канала «вДудь»

Суммарный метраж квартир Матильды — 555 квадратных метров. Их оценивают примерно в 140 миллионов рублей. В долларовом эквиваленте — чуть больше двух миллионов.

Кроме этого, у Матильды осталась своя балетная школа и ресторан «Кококо», которые были открыты на деньги бывшего мужа.

 
 
Ссылка на источник 55
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Недвижимость, которая досталась Матильде, оценили в два миллиона долларов.
 
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