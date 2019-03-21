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Широкий жест. СМИ сообщили, какую недвижимость оставил Шнуров бывшей жене Матильде
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его жена Матильда
После широкого жеста у Шнурова осталось жилье на Фонтанке и трехэтажная квартира на улице Чайковского площадью 423 «квадрата». Эту недвижимость оценили приблизительно в 115 миллионов рублей, в долларах — почти 1,8 миллиона. В квартире на Чайковского Шнуров живет и сейчас.
В начале истории с разводом супруги заверяли, что будут делить совместно нажитое имущество мирным путем. Потом ходили слухи, что все же раздел на обошелся без суда. Как было на самом деле, неизвестно, но Матильде по итогу перешли две квартиры на Крюковом канале и двухэтажная квартира на улице Пестеля, которую Шнур подарил ей на свадьбу.
Дом на набережной Крюкова канала, в котором у Матильды две квартиры, носит статус историко-культурной ценности.
Строился он в начале прошлого века и принадлежал предпринимателю Роберту Веге. Впоследствии это т доходный дом стали называть «домом Веге».
А вот так выглядит дом на улице Пестеля, в котором находится двухэтажная квартира Матильды. К слову, именно в ней записывалось интервью Шнурова с Дудем.
Суммарный метраж квартир Матильды — 555 квадратных метров. Их оценивают примерно в 140 миллионов рублей. В долларовом эквиваленте — чуть больше двух миллионов.
Кроме этого, у Матильды осталась своя балетная школа и ресторан «Кококо», которые были открыты на деньги бывшего мужа.
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Недвижимость, которая досталась Матильде, оценили в два миллиона долларов.
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