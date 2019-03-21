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Легендарное кафе с улицы Карла Маркса на время закроется

22.03.2019 13:51 — Разное | Tut.by  
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Кафе «Моя английская бабушка», которое расположено на улице Карла Маркса в Минске, временно закроется. Об этом TUT.BY рассказала директор заведения Ольга.


Фото: holiday.by

Закрытие легендарного минского кафе связано с его перезапуском. Скорее всего на некоторое время оно закроется в конце марта или в начале апреля. Никаких подробностей о предстоящем ребрендинге в заведении рассказать не смогли.

«Моя английская бабушка» работает в Минске с 2009 года.

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Теги: Минск
 
 
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Закрытие легендарного минского кафе связано с его перезапуском. Скорее всего на некоторое время оно закроется в конце марта или в начале апреля.
 
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