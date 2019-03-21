Легендарное кафе с улицы Карла Маркса на время закроется

Кафе «Моя английская бабушка» , которое расположено на улице Карла Маркса в Минске, временно закроется. Об этом TUT.BY рассказала директор заведения Ольга.



Фото: holiday.by

Закрытие легендарного минского кафе связано с его перезапуском. Скорее всего на некоторое время оно закроется в конце марта или в начале апреля. Никаких подробностей о предстоящем ребрендинге в заведении рассказать не смогли.

«Моя английская бабушка» работает в Минске с 2009 года.