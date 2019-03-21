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Легендарное кафе с улицы Карла Маркса на время закроется
Закрытие легендарного минского кафе связано с его перезапуском. Скорее всего на некоторое время оно закроется в конце марта или в начале апреля. Никаких подробностей о предстоящем ребрендинге в заведении рассказать не смогли.
«Моя английская бабушка» работает в Минске с 2009 года.
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Закрытие легендарного минского кафе связано с его перезапуском. Скорее всего на некоторое время оно закроется в конце марта или в начале апреля.
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