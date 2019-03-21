Райпо работает стабильно, но теряет позиции

Пинским межрайонным комитетом государственного контроля Брестской области в феврале 2019 проведена проверка Пинского райпо, в ходе которой установлено, что предприятие работает стабильно, проводится существенная работа по улучшению существующих торговых объектов, качества обслуживания населения, имеется положительная динамика по росту чистой прибыли.



В тоже время райпо теряет свои позиции в товарообороте Пинского региона, имеется тенденция ежегодного его сокращения – за 2018 год к уровню 2015 года товарооборот сократился на 22%.



Обществом не принимаются должные меры по выполнению лицензионных требований по своевременности расчетов за алкогольную продукцию, просроченная кредиторская задолженность за поставленную алкогольную продукцию имелась на протяжении всего 2018 года, а также января 2019 года. По вышеуказанным фактам информация направлена в лицензирующий орган.



По состоянию на 01.01.2019 в Пинском райпо имеется 126 магазинов, 23 из которых, или 18% от общего числа были проверены Пинским межрайкомитетом, во всех установлены нарушения действующего законодательства. Нарушения правил продажи товаров установлены в 22 магазинах, или 96% от проверенных, нарушения санитарных норм и правил в 19 (83%), нарушения при использовании кассового оборудования в 7 (30%) и нарушения правил пользования средствами измерений при осуществлении торговли в 2 магазинах.

Кроме того, установлены нарушения законодательства о ценообразовании при оказании услуг по питанию для учреждений образования Пинского района, нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, законодательства о книге замечаний и предложений.



Не в полное мере соблюдаются требования Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", Директивы Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения" и Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 3 "О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства".



По результатам проверки, рассматривается вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной и административной ответственности.



Пресс-служба Пинского МКГК Брестской области