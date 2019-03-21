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Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр
Новости Беларуси. Таможенные службы обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контроль гостей и участников будет осуществляться в первоочередном порядке на специально выделенных коридорах для движения транспорта. Кроме того, в пунктах пропуска будет упрощена проверка спортивного оборудования, инвентаря и средств передвижения.
Андрей Большаков, начальник главного управления организации таможенного контроля:
Кроме того, пункты пропуска будут оборудованы современными системами видеонаблюдения, а должностные лица – персональными видеорегистраторами.
В помощь иностранным гражданам таможенный комитет организует работу колл-центра. Любой желающий сможет получить информацию о правилах прохождения границы на английском языке. Консультации станут доступными за неделю до Европейских игр.
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Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр
Новости Беларуси. Таможенные службы обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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