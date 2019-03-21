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Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр

22.03.2019 13:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Таможенные службы обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр

Контроль гостей и участников будет осуществляться в первоочередном порядке на специально выделенных коридорах для движения транспорта. Кроме того, в пунктах пропуска будет упрощена проверка спортивного оборудования, инвентаря и средств передвижения.

Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр

Андрей Большаков, начальник главного управления организации таможенного контроля:
Для обеспечения безопасности проведения Игр таможенными органами приобретены современные технические средства таможенного контроля, позволяющие выявлять наркотические и взрывчатые вещества без участия должностных лиц таможни.

Кроме того, пункты пропуска будут оборудованы современными системами видеонаблюдения, а должностные лица – персональными видеорегистраторами.

В помощь иностранным гражданам таможенный комитет организует работу колл-центра. Любой желающий сможет получить информацию о правилах прохождения границы на английском языке. Консультации станут доступными за неделю до Европейских игр.

Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр

Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр
 
 
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Новости Беларуси. Таможенные службы обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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