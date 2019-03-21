﻿ «Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах

22.03.2019 13:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Стабильность страны напрямую зависит от экономики. Об этом 22 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии участвуют руководители предприятий и организаций, представители местных органов власти и Брестского облисполкома. Согласно социологическому исследованию, которое провели для главы государства накануне поездки в Брестскую область, сейчас белорусов больше всего волнует уровень цен, а также размер и выплаты заработной платы и пенсий, наличие рабочих мест.

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах

Перед руководством региона Президент поставил задачу в первую очередь развивать экономику и повышать эффективность предприятий и на этой основе решать социальные вопросы. Это позволит поднять уровень жизни в небольших городах до уровня крупных региональных центров. Также глава государства поручил взять на контроль рост цен и зарплат.

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие – подчеркиваю – два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В нынешнем году вам предстоит мобилизовать все ресурсы, чтобы достичь нового уровня развития экономики и социальной сферы. И для этого всё есть, в том числе и в сельском хозяйстве.

Как бы там плохо-хорошо не было, но для Барановичского региона, как и страны в целом (может, посложней немного в районе Бреста, в районе Гомеля и ниже), весна неплохая. Ничего не вымокло, ничего не вымерзло, снег сошел быстро, снега было достаточно.

Надо значительно увеличить сельскохозяйственное производство продукции, улучшить финансовые показатели предприятий – это самое главное. И очень важно создать новые рабочие места.

Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стабильность страны напрямую зависит от экономики. Об этом 22 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Барановичей и Барановичского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика