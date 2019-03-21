ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

22.03.2019 13:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Создание рабочих мест, вопросы цен и зарплат. 22 марта Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важно создать новые рабочие места». Президент Беларуси с рабочей поездкой в Барановичах

Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

Экономический потенциал в регионе определенно есть. Барановичи – это крупный железнодорожный узел. А логистика сегодня – хороший способ заработать.

Не менее рентабельная сфера – сельское хозяйство. Сейчас главное – анализ спроса на рынках и своевременные решения. Иногда даже нестандартные. Александр Лукашенко также отметил, что подобные встречи с активами регионов станут традиционными. А развитию малых и средних городов будут уделять повышенное внимание.

Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, как я уже сказал, когда мы будем сдавать экзамен. Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда.

Да, мы не скрываем: мы эти два года будем работать напряженно – президентских и парламентских выборов. Но будем работать так, чтоб это осталось и после этой предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун политических событий – прежде всего, выборов – что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет.

В целом, Президент ориентировал местную власть работать эффективно.

На совещании прозвучала и тема коррупции. Глава государства еще раз напомнил, что послаблений не будет.

Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Создание рабочих мест, вопросы цен и зарплат. 22 марта Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
17-летний минчанин угнал каршеринговое авто, чтобы встретить девушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика