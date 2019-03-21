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Александр Лукашенко: «Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя»
Новости Беларуси. Создание рабочих мест, вопросы цен и зарплат. 22 марта Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономический потенциал в регионе определенно есть. Барановичи – это крупный железнодорожный узел. А логистика сегодня – хороший способ заработать.
Не менее рентабельная сфера – сельское хозяйство. Сейчас главное – анализ спроса на рынках и своевременные решения. Иногда даже нестандартные. Александр Лукашенко также отметил, что подобные встречи с активами регионов станут традиционными. А развитию малых и средних городов будут уделять повышенное внимание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, мы не скрываем: мы эти два года будем работать напряженно – президентских и парламентских выборов. Но будем работать так, чтоб это осталось и после этой предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун политических событий – прежде всего, выборов – что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет.
В целом, Президент ориентировал местную власть работать эффективно.
На совещании прозвучала и тема коррупции. Глава государства еще раз напомнил, что послаблений не будет.
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Новости Беларуси. Создание рабочих мест, вопросы цен и зарплат. 22 марта Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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