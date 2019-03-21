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Как проверяют воду на фосфаты: проект по общественному наблюдению за малыми реками
Сегодня Всемирный день водных ресурсов, а одна из задач международных экологических организаций – привлечение внимания местных жителей к проблемам малых рек.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы» – Светлана Поддубная, ученица 8-го класса ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Татьяна Богдан и ученик 9-го класа ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Игорь Шарко.
В Пинском районе по программе территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства Беларусь и Украина реализуют проект по общественному наблюдению за малыми реками бассейна реки Припять. Что это за проект?
Светлана Поддубная, менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы»:
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Сегодня Всемирный день водных ресурсов, а одна из задач международных экологических организаций – привлечение внимания местных жителей к проблемам малых рек. ...
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