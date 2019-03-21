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Как проверяют воду на фосфаты: проект по общественному наблюдению за малыми реками

22.03.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Сегодня Всемирный день водных ресурсов, а одна из задач международных экологических организаций – привлечение внимания местных жителей к проблемам малых рек.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы» – Светлана Поддубная, ученица 8-го класса ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Татьяна Богдан и ученик 9-го класа ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Игорь Шарко.

Почему вода из колодца может быть опасна?

В Пинском районе по программе территориального сотрудничества стран Восточного партнёрства Беларусь и Украина реализуют проект по общественному наблюдению за малыми реками бассейна реки Припять. Что это за проект?

Светлана Поддубная, менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы»:
Проект направлен на создание школьных экологических постов. Ребята являются членами этих экологических постов. У нас есть учителя, которые возглавляют вот эти посты. Около 6 месяцев мы занимаемся тем, что делаем гидрохимический анализ воды на малых реках, делаем уборки на берегах. Изучаем, что такое экология, как сортировать мусор. Есть большой источник загрязнения. Если ребята делают замер, он может показать, что есть, например, большая концентрация нитратов или нитритов. Тогда они сразу могут вместе с учителем сообщить местной инспекции. Инспекция уже как бы может с этой ситуацией как-то работать.

Как проверяют воду на фосфаты: проект по общественному наблюдению за малыми реками
 
 
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Сегодня Всемирный день водных ресурсов, а одна из задач международных экологических организаций – привлечение внимания местных жителей к проблемам малых рек. ...
 
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