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+15°C. Синоптики рассказали о погоде на выходные
Новости Беларуси. На выходных в Беларуси будет теплая и преимущественно без осадков погода.
Как
Ночью температура воздуха будет колебаться от -2°C до +2°C. Днём значительно потеплеет, в восточных районах ожидается +7… +10°C, по юго-западу столбик термометра поднимется до +11… +15°C.
24 марта ночью и утром на большей части территории, а днём в юго-восточных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный, западный порывистый.
Ночью воздух остынет до +1… +7°C, днём нагреется до +6… +11°C.
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Новости Беларуси. На выходных в Беларуси будет теплая и преимущественно без осадков погода. Как сообщает Белгидромет, 23 марта в республике ожидается переменная...
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