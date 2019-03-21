Власти решили, что арендовать остановки и ставить на них магазины законно. Почему вышла путаница?

«Нам сказали, что съезжать никуда не нужно!» — с радостью сообщил один из арендаторов магазинов на остановках из Боровлян. В конце декабря прошлого года десяткам продавцов «Минскоблдорстрой» разослал уведомления о расторжении договоров аренды их торговых мест, мол, сдавать остановки не имели права. Однако спустя 2,5 месяца выяснилось, что сдавать в аренду эти площади все-таки законно и продавцы могут остаться. FINANCE.TUT.BY выяснил, почему возникли неясности с остановками и как их решили.





Ранее в редакцию обратился владелец фирмы, который с 2008 года арендует торговый павильон на остановке в Логойском районе. Мужчине пришло уведомление от «Минскоблдорстроя», что в течение 3 месяцев он должен съехать и освободить занимаемые площади, потому что с ним расторгают договор аренды помещения.

Оказалось, что такие письма пришли многим арендаторам подобных помещений в Минской области — их сотни, как говорят сами торговцы. В особенно невыгодном положении оказались арендаторы из Боровлян, которые пару лет назад за свои деньги заменили старые киоски на новые павильоны единого образца. Одна коробка стоила около 20 тысяч долларов. Многие еще не расплатились с кредитами.

«Минскоблдорстрой» объяснил решение о расторжении договоров тем, что «главное управление землеустройства Миноблисполкома начало административные процессы в отношении их предприятия за нецелевое использование предоставленного земельного участка».

— Поэтому мы приняли решение о необходимости в кратчайшие сроки расторгнуть договоры аренды сооружений на автобусных остановках и открытых площадок с покрытием, — пояснили в «Минскоблдорстрое».

Проще говоря, предприятие не имело права сдавать эти площади, ему грозили штрафы от 20 до 100 базовых величин (от 510 до 2550 рублей) за каждый заключенный договор.

— То есть 20 лет «Минскоблдорстрой» имел право сдавать, а теперь внезапно не имеет? Выходит, что госконтора облажалась, а нам отвечай? — задавались закономерным вопросом торговцы, которых выгоняли из магазинов на остановках.





Власти области обещали разобраться в ситуации. И вот в середине марта нам позвонили арендаторы и сказали, что вопрос решился и им разрешили остаться.

— Я звонила в Миноблисполком, хотела узнать, будут нас все-таки выселять. Ведь съехать мы должны были до конца марта, — рассказывает одна из арендаторов. — Но мне сказали, что можно остаться и продолжать работать. Чуть позже Государственный комитет по имуществу даст нам официальное разъяснение по поводу законности аренды площадей на остановках.

Несколько других арендаторов подтвердили — все работают на прежних местах, их больше не выгоняют.

— Мне прислали документ из Государственного комитета по имуществу с комментарием по нашей ситуации и из «Минскоблдорстроя» пришло письмо. Кстати, очень оригинальное письмо. Они написали, что обязали свои структуры, то есть ДРСУ, разослать арендаторам письма об отзыве предыдущих писем о расторжении, — рассказывает еще один аредатор магазина на остановке Сергей. — Ни Миноблисполком, ни кто-то другой не пояснил, почему вообще такая ситуация получилась — то писали незаконно сдавать в аренду, а через два месяца законно стало.

Госкомимущество: «Запрета на размещение киосков на остановках нет»

Государственный комитет по имуществу нам тоже дал развернутый ответ со ссылками на документы.

— В соответствии с Гражданским кодексом Беларуси в аренду могут быть переданы, в том числе капитальные строения, изолированные помещения, машино-места, их части, определенные сторонами в договоре. При этом согласно закону «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» части капитальных строений (сюда же относятся и остановки — прим. авт.), кроме изолированных помещений и машино-мест, государственной регистрации не подлежат, — приводит выдержки из законодательства председатель Госкомимущества Андрей Гаев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По его словам, указ президента № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» позволяет сдавать в аренду незарегистрированные объекты недвижимого имущества и их части, которые находятся в госсобственности.

— В Гражданском кодексе прописано, что арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, — в соответствии с назначением имущества, — продолжает разъяснять председатель. — Также в указа № 150 сказано, что в случае передачи недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, в аренду, в период действия этого договора допускается использование недвижимого имущества по назначению, определенному в таком договоре. Оно может отличаться от назначения, указанного в документах единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. При этом проводить строительно-монтажные работы и изменять назначение недвижимого имущества и целевое назначение земельного участка, предоставленного для его обслуживания нельзя. Кроме того арендатор должен соблюдать требования законодательства, регулирующего порядок и условия осуществления соответствующей деятельности.

Также в декрете № 7 «О развитии предпринимательства» и подстрочным примечанием к нему предусмотрено, что субъекты хозяйствования вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества по назначению, отличному от назначения. Но при этом они не должны нарушать права, законные интересы граждан и других субъектов хозяйствования, а также не проводить строительно-монтажные работы по реконструкции таких объектов недвижимого имущества.

— Учитывая указанные нормы, назначение незарегистрированного имущества, в том числе не подлежащего государственной регистрации в соответствии с законодательством, используемого по договору аренды, определяется этим договором, — подытожил Андрей Гаев. — Таким образом, законодательство позволяет сдавать в аренду части сооружений на остановочных пунктах, находящихся в государственной собственности, в том числе не зарегистрированных. При этом запрета на размещение арендатором на них объектов некапитального характера нет, если они не препятствуют использованию арендуемого имущества в соответствии с его основным функциональным назначением, а земельного участка — в соответствии с его целевым назначением.





Почему же с самого начала «Минскоблдорстрой» не руководствовался этими документами, а поспешно стал разрывать договора аренды?

В КУП «Минскоблдорстрой» пояснили, что вопрос с арендой остановок возник из-за пробелов в законодательстве.

— На сегодня этот вопрос на законодательном уровне не урегулирован, это нигде не прописано, — сказали в «Минскоблдорстрой». — Он возник и поэтому Госкомимущество, как государственный орган-регулятор таких вопросов, имеющий право трактовать указ № 150 по вопросам аренды, дал разъяснение и урегулировал пробел в законодательстве.