Медведи скорчили друг другу морды

Европейские ученые впервые пронаблюдали мимикрию выражения морды малайских медведей (Helarctos malayanus) во время социальных взаимодействий двух особей. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Scientific Reports.

Специалисты выяснили, что в течение секунды после того, как одна особь откроет пасть, вторая особь это выражение морды копирует — причем вплоть до мелких деталей вроде оголенных зубов. Проверить, распространено ли копирование выражения морды у медведей во время социальных взаимодействий, решили ученые под руководством Дерри Тейлора (Derry Taylor) из Портсмутского университета.

В течение нескольких лет (с января 2015-го по сентябрь 2016 года и с августа по декабрь 2017-го) они наблюдали за 22 особями в возрасте от двух до 12 лет, записывая на видео их общение и регистрируя случаи появления и копирования заметного оскала — широко открытой пасти. Такие выражения морд медведей делили на два типа в зависимости от того, поднимают ли они морду, оголяя передние резцы.



Фото: Derry Taylor et al. / Scientific Reports, 2019

Ученые выяснили, что медведи при взаимодействии с сородичами открывают рот значительно чаще в ответ на такое же выражение, причем такой ответ происходит в течение одной секунды после. Кроме того, на определенное выражение морды медведя его «собеседник» чаще всего отвечал тем же самым, то есть имела место полная мимикрия выражения, а не просто реакция на него.

С учетом того, что замеченные выражения морд медведей чаще всего появлялись в тех случаях, когда другая особь на них смотрела (то есть выражения, по-видимому, выступают в качестве важной части социального взаимодействия), мимикрия другой особью, по мнению ученых, может служить эффективным средством коммуникации.

Например, как предполагают авторы, копирование выражения морды сородича во время игры может быть взаимным сигналом, говорящим о готовности обоих участников сменить стиль игры.