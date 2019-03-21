Граждане Украины и России задержаны за попытку нарушения границы

20 марта военнослужащие пограничной заставы «Глыбоцкое» за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Украины 1979 г.р. В ходе разбирательства женщина пояснила, что ей запрещен выезд из Украины и к своему знакомому в Гомель она пыталась добраться в обход пунктов пропуска.



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За умышленное незаконное пересечение границы иностранка привлечена к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией и запретом въезда в Беларусь сроком на один год.

21 марта гродненские пограничники на автодороге сообщением «Гродно-Друскининкай» задержали гражданина России 1980 г.р., который следовал в направлении территории сопредельного государства. Мужчина признался, что имел намерения нарушить границу с Литвой с целью поиска лучших условий жизни в странах ЕС.

Под прицелом видеокамер @GpkGovBY украинка пыталась попасть в Беларусь минуя пункт пропуска. Почему нелегально, ей запрещен выезд из Украины https://t.co/iP3AZyLsv4 pic.twitter.com/d5E8AaXdUm — ZonaX (@zonaxBY) March 22, 2019

Иностранный гражданин помещен для разбирательства в ИВС Гродненской погрангруппы. После привлечения к административной ответственности за нарушение пограничного режима и покушение на незаконное пересечение границы его ожидает депортация с запретом въезда на срок до пяти лет.