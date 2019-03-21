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Граждане Украины и России задержаны за попытку нарушения границы
22.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
20 марта военнослужащие пограничной заставы «Глыбоцкое» за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Украины 1979 г.р. В ходе разбирательства женщина пояснила, что ей запрещен выезд из Украины и к своему знакомому в Гомель она пыталась добраться в обход пунктов пропуска.
За умышленное незаконное пересечение границы иностранка привлечена к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией и запретом въезда в Беларусь сроком на один год.
21 марта гродненские пограничники на автодороге сообщением «Гродно-Друскининкай» задержали гражданина России 1980 г.р., который следовал в направлении территории сопредельного государства. Мужчина признался, что имел намерения нарушить границу с Литвой с целью поиска лучших условий жизни в странах ЕС.
Иностранный гражданин помещен для разбирательства в ИВС Гродненской погрангруппы. После привлечения к административной ответственности за нарушение пограничного режима и покушение на незаконное пересечение границы его ожидает депортация с запретом въезда на срок до пяти лет.
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20 марта военнослужащие пограничной заставы «Глыбоцкое» за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Украины 1979 г.р. В ходе разбирательства...
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