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В Бресте состоялось открытие солнечных часов на Набережной. Смотрите, какая красота

22.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 22 марта 2019 года на Набережной Бреста состоялось торжественное открытие солнечных часов, которые несомненно, привлекут внимание и горожан и гостей города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64559.php

В Бресте состоялось открытие солнечных часов на Набережной. Смотрите, какая красота

Выступая с приветственным словом, председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук отметил, что до конца года здесь будет выполнен ещё ряд работ и открыты несколько подобных объектов различной тематики.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64559.php

В Бресте состоялось открытие солнечных часов на Набережной. Смотрите, какая красота

Естественно, что часы чисто символически - часы. Они относительно правильно показывают время, но только когда на небе есть Солнце. Однако даже в пасмурную погоду можно подойти и полюбоваться на этот объект, ведь каждый час - это определённый уголок нашего города.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 22 марта 2019 года на Набережной Бреста состоялось торжественное открытие солнечных часов, которые несомненно, привлекут внимание и горожан и гостей...
 
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