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В Бресте состоялось открытие солнечных часов на Набережной. Смотрите, какая красота
22.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 22 марта 2019 года на Набережной Бреста состоялось торжественное открытие солнечных часов, которые несомненно, привлекут внимание и горожан и гостей города.
Выступая с приветственным словом, председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович
Естественно, что часы чисто символически - часы. Они относительно правильно показывают время, но только когда на небе есть Солнце. Однако даже в пасмурную погоду можно подойти и полюбоваться на этот объект, ведь каждый час - это определённый уголок нашего города.
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Сегодня, 22 марта 2019 года на Набережной Бреста состоялось торжественное открытие солнечных часов, которые несомненно, привлекут внимание и горожан и гостей...
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