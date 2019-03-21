В Бресте состоялось открытие солнечных часов на Набережной. Смотрите, какая красота

Сегодня, 22 марта 2019 года на Набережной Бреста состоялось торжественное открытие солнечных часов, которые несомненно, привлекут внимание и горожан и гостей города.



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Выступая с приветственным словом, председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук отметил, что до конца года здесь будет выполнен ещё ряд работ и открыты несколько подобных объектов различной тематики.



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Естественно, что часы чисто символически - часы. Они относительно правильно показывают время, но только когда на небе есть Солнце. Однако даже в пасмурную погоду можно подойти и полюбоваться на этот объект, ведь каждый час - это определённый уголок нашего города.