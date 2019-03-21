Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.



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Глава государства отметил, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения. "Приведите в порядок дороги. По-хозяйски", - поручил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в вопросе дорожного строительства пока еще много головотяпства, в том числе в применяемых нормах, в плане соблюдения технологии укладки покрытия. "Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу - она развалилась. Это не только настроение людей, это их материальное благосостояние - почти у каждого есть автомобиль. Они вложили туда (в приобретение автомобиля. - Прим. БЕЛТА) немалые деньги и хотят по нормальным дорогам проехать", - обратил внимание белорусский лидер.

"Дорожники до сих пор "осваивают" выделенные средства. Введите железобетонную практику: построил дорогу, здание и прочее - гарантийный срок. Если что-то случилось - иди и делай за свой счет. У нас везде с этим проблема. А за два года дороги в городе и за пределами города приведите в порядок", - сказал Александр Лукашенко.

Он поручил КГК взять этот вопрос на контроль