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Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте
22.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля при подъёме на мост в сторону ул. Московской.
По предварительной информации - водитель микроавтобуса госпитализирован.
На месте происшествия работали медики, спасатели
Обстоятельства происшествия уточняются.
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