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Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте

22.03.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля при подъёме на мост в сторону ул. Московской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64557.php

Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте

По предварительной информации - водитель микроавтобуса госпитализирован.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64557.php

Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте

На месте происшествия работали медики, спасатели МЧС и сотрудники ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64557.php

Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте

Обстоятельства происшествия уточняются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64557.php

Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64557.php

Микроавтобус врезался в прицеп трактора на подъёме на мост 28-го Июля в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля при подъёме на мост в сторону ул. Московской. По предварительной информации - водитель...
 
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