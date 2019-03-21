В Сморгонском районе двое мужчин пытались украсть лошадь

Как стало известно, инцидент произошел 17 марта около 4 часов дня в деревне Расло Сморгонского района. Двое мужчин зашли на территорию молочно-товарной фермы, проникли в открытую конюшню и увели оттуда лошадь.

Когда злоумышленники вывели животное за ограждение, сотрудники фермы увидели это и подняли тревогу. Испугавшиеся мужчины оставили лошадь и бросились бежать, однако вскоре их задержали правоохранители.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав ВАСИЛЕВСКИЙ, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Сообщается, что задержанные уже ранее были судимы, в том числе за кражи.

Примечательно, что стоимость похищенной лошади составила почти 1,5 тыс. рублей. Злоумышленники намеревались продать ее и даже нашли покупателя.