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В Сморгонском районе двое мужчин пытались украсть лошадь

22.03.2019 14:21 — Разное | Аргументы и факты  
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В Сморгонском районе двое мужчин пытались украсть лошадь
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 17 марта около 4 часов дня в деревне Расло Сморгонского района. Двое мужчин зашли на территорию молочно-товарной фермы, проникли в открытую конюшню и увели оттуда лошадь.

В Сморгонском районе двое мужчин пытались украсть лошадь В Костюковичском районе пьяный «угнал» лошадь, чтобы продать ее за границу

Когда злоумышленники вывели животное за ограждение, сотрудники фермы увидели это и подняли тревогу. Испугавшиеся мужчины оставили лошадь и бросились бежать, однако вскоре их задержали правоохранители.

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав ВАСИЛЕВСКИЙ, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Сообщается, что задержанные уже ранее были судимы, в том числе за кражи.

Примечательно, что стоимость похищенной лошади составила почти 1,5 тыс. рублей. Злоумышленники намеревались продать ее и даже нашли покупателя.

 
 
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