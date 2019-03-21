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В Брестской крепости в этом году ожидают 25-миллионного посетителя

22.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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В Брестской крепости в этом году ожидают 25-миллионного посетителя
В Брестской крепости в этом году ожидают 25-миллионного посетителя. Об этом сообщил директор мемориального комплекса Григорий Бысюк во время презентации научно-публицистических изданий об истории и реликвиях крепости.

Комплекс «Брестская крепость-герой» входит в число наиболее востребованных туристических объектов области и республики. С 1956 года цитадель над Бугом посетили более 24 млн туристов, 25-миллионного посетителя в мемориальном комплексе ожидают в этом году. В 2018-м там побывали граждане 51 государства — представители почти всех континентов. Среди зарубежных гостей наибольший интерес проявляют жители России, Украины, Польши, Германии, стран Балтии.

В мемориальном комплексе презентовали три научно-публицистических издания. «Сборник «Историческое наследие Брестской крепости. Люди и судьбы» посвящен воспоминаниям защитников, их детей — свидетелей ключевых событий, происходящих в июне 1941 года. Издание «Март 1918 года. На изломе истории…» касается подписания Брестского мира. Эта тема интересна и сегодня, спустя более 100 лет, а для нас особенно, учитывая, что документ был подписан в Белом дворце Брестской крепости», — отметил Григорий Бысюк.

Также презентован каталог «Реликвии музейных коллекций». Это первый альбом с изображением наиболее ценных экспонатов мемориального комплекса. В иллюстрированном 60-страничном издании собрана информация примерно о 130 предметах. Для сравнения в фондах хранится более 90 тыс. экспонатов.

Над созданием книг трудились сотрудники мемориального комплекса во взаимодействии с учеными Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина. Результаты их работы будут интересны историкам, музейным работникам, студентам.

В комплексе «Брестская крепость-герой» начали работать над следующим каталогом. Он будет посвящен коллекции живописных работ художников, которые писали на тему легендарной цитадели над Бугом, Великой Отечественной войны. Планируется, что издание увидит свет в этом году. В том числе оно будет приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«В Музее обороны, экспозициях «Музей войны — территория мира», «Летопись Брестской крепости» эта тема имеет отражение. Естественно, запланирован ряд мероприятий. Но самое главное — это прийти в крепость, чтобы поклониться подвигу героев, почтить их память, задуматься о важности сохранения мира», — считает директор мемориального комплекса.

По информации БелТА.

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