Вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств на республиканских автодорогах

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 марта 2019 г. № 10 введены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.



Документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля 2019 г. При этом на республиканских автомобильных дорогах и их участках, не включенных в перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 тонн.

В летний период с 23 мая по 31 августа 2019 г. на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Временные ограничения, установленные на летний период, не распространяются на:

транспортные средства при проезде по платным республиканским автомобильным дорогам, перечень которых установлен приложением № 2 к данному постановлению;

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семенного фонда, а также грузов, перевозимых в рефрижераторах, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и переработки;

транспортные средства, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

транспортные средства, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.