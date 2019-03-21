

Lady Fest. Живи сегодня!

Мы знаем, что ты ждала весну, хочешь праздника и любишь мечтать. Мы знаем, что ты можешь жить ярко и интересно, уже сегодня. Посмотри вокруг, в мире есть миллион возможностей, и они все твои!

Этой весной для тебя мы запускаем «Lady Fest. Живи сегодня!», который пройдет в самом красивом и помпезном месте в центре города - Dipservice Hall, который станет площадкой твоих возможностей и вдохновения!

«О каких возможностях идет речь?» - спросите Вы.