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5 важных вопросов о краткосрочном инвестировании

22.03.2019 14:16 — Разное | Myfin  
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5 важных вопросов о краткосрочном инвестировании
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Любому инвестору важно не попасть в ловушку собственных завышенных ожиданий. Скажем, вы вкладываете определенную сумму в облигации на небольшой срок – до года, а на выходе ожидаете получить удвоенную сумму. Так если и бывает, то в очень редких случаях и с большими сопутствующими рисками: нужно понимать, что зачастую такая прибыль связана с огромной волатильностью на финансовых рынках, что по определению не связано с понятием классического инвестирования. Если вы хотите приобрести опыт в краткосрочном инвестировании, то стоит запастить терпением и, возможно, понизить планку своих первоначальных ожиданий. Самые частые вопросы о краткосрочном инвестировании в облигации мы задали эксперту инвестиционной компании «Айгенис» Дарье Жаровой.

5 важных вопросов о краткосрочном инвестировании

 
 
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Любому инвестору важно не попасть в ловушку собственных завышенных ожиданий. Скажем, вы вкладываете определенную сумму в облигации на небольшой срок до года, а на...
 
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