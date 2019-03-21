5 важных вопросов о краткосрочном инвестировании



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Любому инвестору важно не попасть в ловушку собственных завышенных ожиданий. Скажем, вы вкладываете определенную сумму в облигации на небольшой срок – до года, а на выходе ожидаете получить удвоенную сумму. Так если и бывает, то в очень редких случаях и с большими сопутствующими рисками: нужно понимать, что зачастую такая прибыль связана с огромной волатильностью на финансовых рынках, что по определению не связано с понятием классического инвестирования. Если вы хотите приобрести опыт в краткосрочном инвестировании, то стоит запастить терпением и, возможно, понизить планку своих первоначальных ожиданий. Самые частые вопросы о краткосрочном инвестировании в облигации мы задали эксперту инвестиционной компании «Айгенис» Дарье Жаровой.



