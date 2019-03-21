В Гродно студент вывесил на дверь общежития ЛГБТ-флаг и получил выговор

В Гродно студенту вынесли выговор, потому что он разместил принт радужного флага в поддержку ЛГБТ на двери общежития. Об этом сообщает «Думка».







Беларуса зовут Кирилл Каешко. Он – студент ПолесГУ, притом староста и председатель студенческого самоуправления факультета банковского дела. Кирилл отмечает, что флаг висел больше трех месяцев, и это никого не беспокоило. С его слов, причиной послужил политический пост, который парень опубликовал в социальной сети. В нем он выразил свое недовольство тем, что студентов заставляют ходить на мероприятия, которые не входят в образовательную программу, а это незаконно. С этого все началось.



Что было дальше



В тот же вечер после публикации Кирилла исключили из сектора охраны. Позже его обвинили в распитии алкоголя в общежитии, в то время как Каешко к этому никакого отношения не имел. За это на него составили выговор и даже нашли двух девушек – «свидетельниц», которых в тот вечер в блоке не находились. Но декан разобрался в ситуации и аннулировал его: выяснилось, доказательства вины были альшивыми.



Воспитатели провели в блоке проверку и потребовали снять с двери флаг. Кирилл отказался: по его мнению, это абсурдно, и он никому не мешает. Тогда работники университета в его отсутствие сделали это самостоятельно. И написали второй выговор, хотя на двери напротив висел такой же флаг, только перечеркнутый, и наказания не последовало. «Кстати, в обвинении написано, что я нарушил пункт 31 правил проживания в общежитии. Я посмотрел правила – там нет ни слова про двери, но даже если это место общего пользования, то я уверен, что не заслужил выговор, ведь до этого у меня не было никаких нарушений. Это очень неприятно», – подчеркивает беларус.







В общежитии студенту устроили травлю. Воспитатель начала ходить по комнатам и заставлять людей снимать плакаты, фотографии и гирлянды со стен, называя виновным Кирилла. Это подтверждает администрация университета: они убеждены, что флаг – «неправильный». Каешко подчеркивает: «На самом деле весь деканат и администрация университета – очень хорошие и понимающие люди. Но из-за страха перед начальством или другими органами они начинают вести себя просто ужасно. <…> Это печально и никогда ни к чему хорошему не приводит. Я очень надеюсь, что администрация поймет, что так нельзя, и больше таких конфликтов не будет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно студент вывесил на дверь общежития ЛГБТ-флаг и получил выговор В Гродно студенту вынесли выговор, потому что он разместил принт радужного флага в поддержку ЛГБТ на двери общежития. Об этом сообщает «Думка». Беларуса зовут...