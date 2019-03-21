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Российский православный телеканал: Лукашенко готовит побег
Очередной фейк об Александре Лукашенко запустил российский православный телеканал «Царьград», заявивший, что «Лукашенко готовит побег».
Со ссылкой на малоизвестную группу в соцсетях телеканал сообщает, что якобы «Служба безопасности главы государства получила приказ разработать маршруты эвакуации белорусского лидера в арабские страны».
Конечно, никаких подтверждений этой информации нет. Тем не менее, ту же информацию распространили десятки других российских сайтов.
Предыдущая волна фейков об отставке Лукашенко прошла по тем же российским ресурсам всего неделю назад.
«Царьград ТВ» — российский информационно-аналитический телеканал, основанный российским бизнесменом Константином Малофеевым в 2014 году. Малофеев известен как один из каналов финансирования событий в Крыму и на Донбассе.
«Царьград ТВ» выступает с ультранационалистических позиций, за восстановление Российской Империи, бичует тех, кто в оппозиции к Путину, и транслирует выгодные Кремлю интерпретации событий.
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Очередной фейк об Александре Лукашенко запустил российский православный телеканал «Царьград», заявивший, что «Лукашенко готовит побег».
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