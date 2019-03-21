У Беларуси есть риск потерять часть сахарных заводов?

Отрасль по производству сахара представлена в Беларуси четырьмя крупными предприятиями. В этот перечень входят Жабинковский сахарный завод, Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Городейский сахарный комбинат.





Первая компания в списке расположена в Брестской области, вторая — в Гродненской, две остальных — в Минской. На момент подготовки этого материала стали доступны отчеты за 2018 год двух из четырех компаний — Скидельского сахарного комбината и Жабинковского сахарного завода.





banki24.by изучили эти отчеты и убедились, что сложная конъюнктура на сахарном рынке сказалась на состоянии финансов. Напомним, почти весь 2018 год в Беларуси действовало регулирование отпускных и розничных цен на сахар. изучили эти отчеты и убедились, что сложная конъюнктура на сахарном рынке сказалась на состоянии финансов. Напомним, почти весь 2018 год в Беларуси действовало регулирование отпускных и розничных цен на сахар.





Из-за перепроизводства сахара в ЕАЭС на белорусский рынок поставлялась импортная продукция, которая была дешевле отечественной. Наши производители проигрывали ценовую борьбу конкурентам и обратились за введением защитных мер в госорганы.









На 2018 год министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) дважды вводило госрегулирование цен на сахар — сначала с 17 января по 15 июля, а затем с 16 июля до 23 декабря. Суть регулирования применительно к простым белорусам заключалась в том, что в рознице было запрещено продавать сахар дешевле 1,50 BYN за 1 кг.





Как показывают данные Белстата, торговля четко придерживалась этих ограничений. Помогло ли госрегулирование белорусским производителям сахара?





Согласно отчету Скидельского сахарного комбината выручка предприятия в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017-м — 170,7 против 178,7 млн BYN. Компания резко сократила прибыль от реализации продукции — с 19,2 до 13,5 млн BYN.





Однако убытки от инвестиционной и финансовой деятельности у скидельского комбината снизились — с 33,4 до 23,6 млн BYN. Это позволило предприятию сократить чистый убыток — 10,9 млн BYN за 2018 год против 18,4 млн BYN за 2017 год.





Таким образом, Скидельский сахарный комбинат по официальным отчетам имеет чистые убытки уже 2 года подряд.





В бухгалтерском балансе сахарного комбината на конец 2018 года отражен непокрытый убыток в размере 50,1 млн BYN. Аудиторы финансового отчета скидельцев особо отмечают факт получения чистого убытка в 2018 году и размер непокрытого убытка.





Также аудиторы пишут, что у комбината «краткосрочные обязательства превысили краткосрочные активы». По мнению аудиторов, Скидельский сахарный комбинат «находится в сложном финансовом положении».





Независимые аудиторы указывают на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно».





Жабинковский сахарный завод несколько нарастил выручку — 167,9 млн BYN в 2018 году против 164,1 млн BYN в 2017-м. Однако предприятие допустило снижение прибыли от реализации — с 4,5 до 3,7 млн BYN.





Жабинковские сахарники отразили в финансовом отчете кратный рост убытков от инвестиционной и финансовой деятельности — с 3,5 до 21,8 млн BYN. В результате предприятие получило значительный рост чистых убытков — 16,2 млн BYN за 2018 год против 2,9 млн BYN за 2017 год. Непокрытый убыток Жабинковского сахарного завода на конец 2018 года составил 19,6 млн BYN.





За 2018 год у предприятия резко выросла задолженность по долгосрочным кредитам и займам — с 66,4 до 117,3 млн BYN. Аудиторы отчета Жабинковского сахарного завода за 2018 год отмечают, что он «имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса и находится в тяжелом финансовом положении».









По мнению аудиторов, это «оказывает влияние на платежеспособность аудируемого лица, которая может повлиять на способность ОАО „Жабинковский сахарный завод“ исполнять свои обязательства в ходе обычной хозяйственной деятельности».





Оба предприятия сахарной отрасли являлись одними из крупнейших убыточных организаций в своих районах по итогам 2018 года. У обеих компаний доля государства в уставном фонде составляла 100%.





За 2018 год Скидельский сахарный комбинат и Жабинковский сахарный завод урезали среднесписочную численность работающих — на 5,9% и 2,8% соответственно.