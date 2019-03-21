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OLED-телевизор LG получил высшую награду iF за превосходный дизайн

22.03.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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OLED-телевизор LG получил высшую награду iF за превосходный дизайн
АиФ

Победители конкурса были объявлены в Мюнхене на церемонии iF Design Award 2019. В этом году золотыми наградами iF были отмечены 66 продуктов из 6375 заявок.

Модель LG OLED TV E9 получила высшую награду iF Gold Award за выдающийся дизайн, который придал экрану эффект расширения пространства. Использование прозрачного стекла в нижней части с подставкой, утопленной на большом расстоянии за экраном, усиливает эффект погружения и привлекает внимание зрителя. По словам жюри, LG разработала телевизор, экран которого «парит в воздухе», что является желанной целью всех дизайнеров телевизоров.

OLED-телевизор LG получил высшую награду iF за превосходный дизайн Компания LG увеличивает объем продаж "умной" бытовой техники

В этом году наград iF удостоились многие OLED-продукты, такие как LG SIGNATURE OLED TV R, 8K OLED TV, OLED TV и Transparent OLED Signage. Наиболее примечателен среди награжденных в категории «Дизайн» телевизор LG SIGNATURE OLED TV R, также известный как единственный в мире «сворачиваемый» телевизор, поскольку его можно убрать внутрь корпуса основания, когда он не используется, тем самым увеличив жизненное пространство и сделав внешний вид помещения более лаконичным.

С 1953 года дизайнеры и производители стремятся заполучить известный в сфере дизайна знак «iF». Присуждаемая организацией iF International Forum Design GmbH из Ганновера награда iF Design Award признана одной из трех лучших в мире премий в сфере дизайна наряду с Red Dot Design Award и IDEA (International Design Excellence Award). Получение награды iF Design Award служит подтверждением высокого качества, выдающегося дизайна и отличного обслуживания клиентов. Знак iF Design Award гарантирует потребителям и пользователям, что отмеченный им продукт является лучшим в своем классе.

«Отличный дизайн способен предвосхитить потребности наших клиентов, —говорит Но Чанг-хо (Noh Chang-ho), вице-президент и глава подразделения корпоративного дизайна в LG Electronics. — Компания LG в будущем продолжит представлять дизайн, превосходящий ожидания потребителей».

Золотая награда iF (iF Gold Award):

  • LG OLED TV (модель E9)

Награда iF за дизайн (iF Design Awards):

  • LG SIGNATURE OLED TV R (модель R9)
  • LG SIGNATURE 8K OLED TV (модель Z9)
  • LG OLED TV (модель C9)
  • Прозрачный телевизор OLED TV Signage (модель 55EW5F)
  • Монитор UltraWide 32:9 (модель 49WL95C)
  • Ноутбук LG gram (модель 17Z990)
  • Аудиосистема LG Audio (модель AJ7)
  • Саундбар (модель SL9)
  • Проектор LG 4K CineBeam Laser 4K Projector (модель HU85L)
  • Холодильник с нижней морозильной камерой LG Bottom Freezer (модель GBB569NSAFB)
  • Индукционная варочная панель, духовые шкафы с паровой функцией и кофемашина из линейки SIGNATURE KITCHEN SUITE
  • Капсульная машина для домашнего пивоварения LG HomeBrew UX
  • Приложение LG Sensor Connect App
  • Руководство LG Global Store Management Guidebook
 
 
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