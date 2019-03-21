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Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив

22.03.2019 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Ирина Тесля / АиФ
Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Я хочу рассказать о прекрасном городе Таррагона, в котором я – бывшая минчанка, живу довольно давно и буду жить до конца моей жизни. Это город, в котором моя семья живет счастливо и успешно. Мой рассказ не о личной жизни. Ведь на то она и личная жизнь. Мой рассказ о славном городе Таррагона. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив. И это не просто слова.

Город Таррагона - административный центр провинции Таррагона на северо- востоке Испании в составе автономного сообщества Каталония.      А Средиземноморское побережье провинции Таррагона называется Costa Dorada исп. ; Costa Daurada кат. Чуть дальше 90 км к северу находится Барселона.

Таррагона небольшой город ( более 140 тыс. чел.) с большой и уникальной двухтысячелетней историей.И вся эта история бережно и трепетно охраняется всеми поколениями таррагонцев. Исторические памятники Таррагоны под защитой ЮНЕСКО.Во времена Римской империи Таррагона ( Tarraco) была столицей Римской провинции. И сейчас название Tarraco используется в названиях отелей, концертных площадок, рекламе. Памятники эпохи Римской империи в Таррагоне идеально сохранились. Чего только стоит один археологический музей ! Каждый год в мае в Таррагоне проходит фестиваль TarracoViva. Перед горожанами и гостями словно оживают сцены далекого прошлого. Каждый день фестиваля посвящен какому- то действию времен Римской империи. В самом красивом месте Таррагоны , у самого моря прекрасно сохранился Римский амфитеатр.


Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Вид на Римский амфитеатр. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Здесь в настоящей исторической атмосфере мы словно переносимся в тот нереально далекий исторический период. И это стоит посмотреть! Недалеко от амфитеатра находится знаменитый Балкон Средиземноморья. С этой площадки открывается удивительный вид на Средиземное море. А рядом самый симпатичный отель Tarraco. Сейчас он на ремонте.В Таррагоне несколько пляжей. Самый маленький находится в центре города прямо под Балконом Средиземноморья. Где еще увидишь такое. Кстати, все пляжи очень чистые.

Римский фестиваль не единственный праздник. Праздников в Таррагоне очень много. Но пожалуй самые главные – это Sant Magi в  августе и Santa Tecla  в сентябре. Sant Magi и Santa Tecla- это святые покровители Таррагоны. В честь Santa Tecla названа больница в Таррагоне. Очень интересно проходят в Таррагоне и Пасхальные шествия. Здесь свои традиции.  Горожане одеты в одежды разных эпох. Много детей, которые тоже одеты в удивительные костюмы. Здесь и римские воины, и монахи, и вельможи. Музыканты играют на старинных музыкальных инструментах.По ходу процессии в старом городе стоят скамейки и стулья, и люди заранее занимают места, чтобы увидеть все своими глазами. Но можно это увидеть и по местному ТВ . Конечно,хочется вспомнить и Карнавал, который проходит в феврале. Мы выступаем в качестве зрителей. В карнавальном костюме только наш французский бульдог Тимушка. Кстати, именно в Таррагоне родилась традиция строить башни из людей. Сейчас Castells является достоянием ЮНЕСКО. В Таррагоне очень сильная школа Castells. Там занимаются целыми семьями. Дети приступают к занятиям в совсем юном возрасте.


Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Праздник Sant Magi 2018. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Старый город ( древний) тоже заслуживает внимания. Дома 17 века и сейчас жилые. Конечно, внутри все новое. Но снаружи не новодел, а толковая реставрация.В нескольких км от Таррагоны находится маленький приморский городок Altafulla. Там тоже все дышит стариной. Там жилые дома 16 века. Поговаривают, что в былые времена в Altafulla было много ведьм. До сих пор там проводят праздник ведьм – Ночь ведьм. Да и во многих городских названиях имя женщины- ведуньи присутствует. Ресторан “Les Bruixes”- ведьмы кат., школа “La bruixa”- ведьма кат. , ресторан “Bruixes de Burriac”.

Однажды летом мы с мужем, взрослым сыном и французским бульдогом Тимом сидели вечером в кафе в Altafulla и невольно стали свидетелями забавного разговора. Группа местных мужчин за соседним столом учили жизни своего товарища- старого холостяка. Разговор был довольно громким.Они советовали ему жениться на ком угодно, только не на некой Анне, потому что у Анны и мать, и бабка ведьмы. Забавно было это слышать да еще в этом городе. При этом «серьезном» разговоре мужчины пили только кофе.

Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Подготовка к празднику Santa Tecla. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Но вернемся в Таррагону. Как- то, гуляя в старом городе, мы обратили внимание на очень красивый старинный дом с очень интересными фресками. Потом мы увидели картину этого дома в кабинете нашего семейного доктора. В беседе выяснилось, что это фамильный дом семьи доктора. Семья владеет этим домом не одну сотню лет. Вот так таррагонцы хранят традиции. Пожилой доктор -очень общительный человек. Во времена СССР он был болельщиком Минского Динамо. Болеть и лечиться мы не любим, поэтому просто систематически проверяем здоровье, сдаем анализы. Поэтому всегда остается время, чтобы поболтать с доктором. От него мы можем узнать, где на побережье самая вкусная paella и какой самый классный отель в Париже. А путешествуем мы часто и с большим удовольствием.

Paella- это мое самое любимое блюдо национальной кухни. Это может быть рис с морепродуктами, или в других регионах Испании с мясом или с овощами.

Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Paella с морепродуктами подается на сковородке. Лучше заказывать это блюдо в хорошем ресторане. В кафешке могут предложить быстрый вариант расчитанный на туриста.

Кстати, медицина в Испании бесплатная и очень качественная. Помимо бесплатной медицинской карты мы имеем и карту платных медицинских услуг. Каждый месяц банк списывает определенную сумму на эти услуги. И потом ты посещаешь платного доктора уже без оплаты. Есть и карточка услуг дантиста. Но дантист везде дорогое удовольствие. Тут приходится доплачивать. Одинаково качественная и платная медицина, и бесплатная. Но в бесплатной поликлинике иногда нужно ждать приема специалиста неделю.В некоторых районах Испании, возможно и дольше. Когда я болела ангиной , обратилась в бесплатную поликлинику возле дома. Доктор принял меня через 15 минут, т.к. я не очень хорошо себя чувствовала. Отношение в бесплатной поликлинике на самом высоком уровне. Ну а проверять здоровье лучше в платной клинике, что мы и делаем. Продолжительность жизни в Испании одна из самых высоких в Европе. Все пенсионеры имеют огромные скидки на лекарства, если лекарства выписаны в бесплатной поликлинике. Заплатить им нужно всего несколько процентов.

Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Старый город. Кафедральный собор. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Не буду говорить о всей Испании. Испания мне напоминает бывший СССР. Один народ, но много культур, национальные особенности менталитета. Турист, который едет в Каталонию не увидит корриду. Это кровавое шоу здесь запрещено. Но оно популярно в некоторых других частях Испании. Каталонцы терпеливые, трудолюбивые и доброжелательные люди. Языковые барьеры у меня пропали быстро. У меня хорошая языковая среда общения. Когда общаешься с носителями языка, смотришь ТВ да еще учишь язык по интернет урокам, - то все приходит само собой. В Таррагоне на каждом шагу школы английского языка. Насчет курсов испанского я даже не интересовалась. Мне это не нужно.Просто больше общайтесь. Не стесняйтесь говорить правильно, не правильно. Все придет в свое время.

Говорят, что главное, чтобы с соседями повезло. И нам повезло. Соседи у нас интеллигентные и общительные. Мой муж человек деятельный. Он « старший » по дому и по подземной парковке. Уборку делают через день очень аккуратные уборщики. В случае каких- то проблем можно позвонить в управляющую компанию. Все решается без проблем. В подъезде и на парковке установлены камеры.

Как говорят сами каталонцы, Таррагона город дорогой. Почему? Да никто и не знает. Такси в Таррагоне стоит дороже, чем в Барселоне и дороже, чем в Париже.В Каталонии даже платные дороги дороже, чем во всей Испании. Билет на автобус в Таррагоне стоит 1,60. Для всех горожан ( не туристов) проезд хотят сделать дешевле на 20  процентов. И это правильно, ведь автобусом пользуются в основном только школьники, студенты и очень пожилые люди. Вообще, в Каталонии жизнь дороже, чем на юге Испании. Но и уровень образования, возможность найти работу в Каталонии выше. Мой муж коренной каталонец из Барселоны. Поэтому то, что Каталония лучшее место в Испании и не обсуждается. Кстати, я с этим согласна. В Испании тоже были свои «сталинские времена». Это времена диктатора Франко. Каталонии досталось больше других. Люди жили с закрытым ртом под угрозой потерять работу. Это в лучшем случае.

Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Памятник казненному во времена Франко Президенту Каталонии Луис Компанис(1882-1940). Фото: АиФ/ Ирина Тесля


Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив Каталония хочет на выход. Кто следующий?
Сейчас мы надеемся на мирное решение всех испано- каталонских проблем. А обид и проблем накопилось много. И их нужно решать путем диалога. К сожалению, Мадрид не садится за стол переговоров. И это очень огорчает простых мирных каталонцев. У многих здравомыслящих каталонцев вызывает беспокойство, что на политическую арену выходят новые партии, как партия Vox «Голос». Это ультраправая национально- консервативная партия Испании. Она была основана в 2013 году. Эту партию открыто называют фашистами. Но их это нисколько не смущает. Их лозунг « Испания превыше всего» . Они выступают за санкции и усиление давления на Каталонию. Такова политика сегодняшнего дня.Скажу по секрету. Моя партия – это партия защиты прав животных- Pacma. Ее популярность растет.

Несмотря на политические проблемы уровень жизни каталонцев выше, чем на юге Испании. Как говорится, кто на что учился. Минимальная зарплата 800 евро. Средняя зарплата порядка 2000 евро. Я говорю о квалифицированных работниках. Учитель может зарабатывать  около 3000 евро. Смотря по нагрузке.Офицер полиции немного больше. Это без налогов. Я педагог. А мой муж полицейский. Очень близкие по духу профессии. Говорить что сколько стоит банально. Продукты, я считаю, не дорогие. Во Франции все гораздо дороже. А одежду каждый покупает в зависимости от своих возможностей. Молодежь вообще одевается в то, что первое с вешалки упало. Не заморачиваются по этому поводу. Чем сташе женщина, тем лучше она одета. Взрослые сеньоры одеваются хорошо, со вкусом, по возможности дорого. И каталонские мужья всегда поддерживают жен в этом вопросе. Любой муж в доску расшибется, чтобы угодить своей сеньоре. В нашем районе живет очень пожилой дедушка. Его жена почти не выходит из дома. И пожилой мужчина ездит на автобусе в торговый центр за подарками для супруги. Это ему дается нелегко. Зато потом бережно несет красивые пакетики своей сеньоре. Это очень трогательно. Каталонские мужчины замечательные и толковые мужья. Часто можно увидеть старенькую аккуратненькую семейную пару идущую взявшись за ручки.

Климат на побережье замечательный. Зимой температура редко опускается ниже плюс 10. Многие бегают всю зиму в легких куртках. Если чуть холодает, сеньоры быстро достают шубки. Не держать же красоту все время в шкафу. Я мерзлячка, поэтому даже в таком климате не обхожусь без очень теплых вещей.

Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Современная Таррагона. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Каталонцы образованные люди. Они конечно знают, где находится Беларусь. Знают, что это дружественная России страна. А что еще они должны знать. К сожалению, у Испании и Беларуси мало экономических и культурных контактов. Даже Посольство РБ в Мадриле открылось сравнительно недавно. До этого оно было в Париже. Иногда во время прогулки с собакой я встречаю супружескую пару тоже гуляющую с собакой. Эти люди очень интересуются русской культурой, русским языком, собираются поехать в Москву. Им очень нравится политик В. В. Путин. Они меня о многом спрашивают и с ними интересно поговорить о политике. Кстати, в каталонских новостях часто говорят о России. О Беларуси- никогда.

Таррагона- культурный и активный город. В Таррагоне есть театры, замечательные современные концертные залы, колледжи и Университет. Рядом с Таррагоной известный парк развлечений PortAventura. В городе находится один из крупных морских портов Испании. Помимо грузовых кораблей в другой части порта швартуются крупные частные яхты. Из местных новостей стало известно, что свободных мест для яхт этой зимой больше нет. Иногда в Таррагону заходят самые крупные яхты в мире. Можно погулять в порту, посидеть в кафе и полюбоваться на яхты. Но яхты богатых людей- это просто ярмарка тщеславия. В спортивной части порта пришвартованы маленькие яхты и катера местных жителей. В хорошую погоду их владельцы выходят в море.


Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Район L'Arrabassada. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Район, в котором мы живем называется L’Arrabassada. Это очень хороший и благополучный район у самого моря. До центра минут 15 пешком. С террасы мы видим море. А до одного из городских пляжей идти не больше 3 минут. Недалеко от нашего дома небольшой парк. Можно совершенно спокойно выгуливать собаку даже ночью. А утром здорово прогуляться с песиком возле моря, получить заряд бодрости на весь день. Как я уже говорила, несмотря на наличие порта, пляжи в Таррагоне очень чистые, вода изумительная. В испанских портах очень жесткие требования к владельцам кораблей и огромные штрафы за загрязнение воды. А также строгий контроль.

 В Таррагоне живут замечательные люди, общительные и неконфликтные. В  нашем городе многие горожане имеют собак. Все выгуливают питомцев с мешочками. За неубраные собачьи делишки полагается штраф. Почти все исправно убирают за собаками. Но бывает всякое и здесь. Владельцы собак- это особая категория. Даже незнакомые люди с собаками здороваются и заводят беседы о питомцах. А уже знакомые люди машут рукой в знак приветствия даже если ты идешь на другой стороне дороги или едешь в машине.Бездомных собак на улицах нашего города не увидишь. К потеряшке сразу подходят и смотрят номер телефона хозяина на медальоне на ошейнике. Если номера нет, то звонят в специальную службу. Это не отлов. Это социальная служба, которая приютит собачку, пока не найдется хозяин. Об усыплении здесь речи не идет.  А вот бездомные кошки встречаются. Контролировать гуляющих самих по себе котиков очень сложно.

Наши за границей. Самый чудесный город – тот, где человек счастлив
Старый город. Фото: АиФ/ Ирина Тесля

Таррагона – город не тусовочный. Если путешественника интересует шумная тусовка, дискотеки, то вам лучше поехать в сеседние курортные города. Например, Salou, Cambrils и пр. В Таррагоне нет традиционных курортных отелей с аниматорами, большими бассейнами. Здесь обычные городские отели. Таррагона- город для экскурсий и для спокойного семейного отдыха.

О Таррагоне можно рассказывать долго.  Я живу в этом городе давно и по настоящему полюбила его. Поэтому мне захотелось поделиться теплым таррагонским солнышком и с вами.

Ирина Тесля. Таррагона.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Бывшая минчанка Ирина Тесля уже 7 лет как живет в Каталонии. Специально для «АиФ» она делится своими впечатлениями о родном для нее городе Таррагона. Она убеждена:...
 
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