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Американец установил спортивный рекорд. Ему 71 год, но повторить за ним очень сложно

22.03.2019 14:56 — Разное | Tut.by  
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Житель небольшого города Миннетонка в штате Миннесота решил установить новый мировой рекорд по удержанию планки в своей возрастной группе. Зовут мужчину Энди Штейнфельдт, и ему исполнился 71 год, пишет medialeaks.ru.

Свой день рождения Штейнфельдт отметил 19 марта, однако обошелся без тортов и свечей. Вместо традиционной вечеринки Энди отправился в спортзал еврейской общины Sabes и встал в планку (что нелегко даже для молодых). До сих пор рекорд по удержанию планки среди пожилых людей составлял 36 минут и 58 секунд.

Ради соблюдения всех правил за Энди следили телекамеры и независимые наблюдатели от общины. Время отсчитывали огромные часы. Сам Штейнфельдт не просто неподвижно стоял в планке. Время от времени он делал разминку, переваливаясь на левый и правый бок, и даже пел песни. Репортаж с кадрами из зала опубликовал на YouTube телеканал KARE 11.

Прошло ровно 38 минут, когда Энди решил, что с него хватит. Мужчина был мокрым от пота, когда опустил колени на пол, но улыбался. Для рекорда этого времени было более чем достаточно.

Энди хотел побить рекорд, чтобы стать примером для людей, отчаивающихся перед лицом невзгод. На это у Штейнфельдта есть все шансы: помимо того, что в 71 год мужчина продолжает заниматься спортом, совсем недавно он прошел курс химиотерапии для лечения раковой опухоли.

Мировые рекорды по удержанию планки среди пожилых людей отличаются от достижений спортсменов других возрастов. Среди мужчин среднего возраста первенство принадлежит 44-летнему жителю Китая Мао Вэйдунгу, который в 2016 году простоял на локтях и носках восемь часов и одну минуту.

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Житель небольшого города Миннетонка в штате Миннесота решил установить новый мировой рекорд по удержанию планки.
 
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