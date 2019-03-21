ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко признался, что читает форумы и «оппозиционные» СМИ

22.03.2019 15:36 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Во время посещения города Барановичи в рамках рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко рассказал, что читает сайты, форумы и даже оппозиционную прессу, чтобы изучить все мнения.

Александр Лукашенко обратил внимание, что внимательно ознакомился с обращениями граждан, которые поступили во время "Большого разговора с президентом".

"Я их услышал, я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Я всех услышал", - отметил он.

Белорусский президент также отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Один из жителей даже высказался в средствах массовой информации за то, чтобы президент приезжал к ним как можно чаще, тогда в городе всегда будет порядок. 

"Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают. А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются. После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней", - отметил Александр Лукашенко. 

"Город в порядке, но я очень боюсь, что вы тратите на это лишние деньги. Ни в коем случае нельзя тратить деньги на это - люди должны убирать сами. Да, если улицу, асфальт подремонтировать и прочее - какой человек это будет делать? Это уже мы, государство, должны отвечать.  Нам людей упрекать не за что. Если мы организуем, наши люди отзываются с удовольствием. Белорусы - это все-таки чистоплотный народ. Они гордятся чистотой своего города, своей деревни, но надо организовать, надо попросить их. Надо их привлечь к этому", - подчеркнул президент. 

Александр Лукашенко потребовал также в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе, отметив, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время посещения города Барановичи в рамках рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко рассказал, что читает сайты, форумы и даже оппозиционную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рогозин объявил о вступлении России в «космическое соревнование»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика