Лукашенко признался, что читает форумы и «оппозиционные» СМИ

Во время посещения города Барановичи в рамках рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко рассказал, что читает сайты, форумы и даже оппозиционную прессу, чтобы изучить все мнения.

Александр Лукашенко обратил внимание, что внимательно ознакомился с обращениями граждан, которые поступили во время "Большого разговора с президентом".

"Я их услышал, я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Я всех услышал", - отметил он.

Белорусский президент также отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Один из жителей даже высказался в средствах массовой информации за то, чтобы президент приезжал к ним как можно чаще, тогда в городе всегда будет порядок.

"Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают. А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются. После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней", - отметил Александр Лукашенко.

"Город в порядке, но я очень боюсь, что вы тратите на это лишние деньги. Ни в коем случае нельзя тратить деньги на это - люди должны убирать сами. Да, если улицу, асфальт подремонтировать и прочее - какой человек это будет делать? Это уже мы, государство, должны отвечать. Нам людей упрекать не за что. Если мы организуем, наши люди отзываются с удовольствием. Белорусы - это все-таки чистоплотный народ. Они гордятся чистотой своего города, своей деревни, но надо организовать, надо попросить их. Надо их привлечь к этому", - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко потребовал также в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе, отметив, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения.