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Лукашенко назвал белорусов чистоплотными и призвал их самим наводить порядок в городах

22.03.2019 14:22 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что население само в состоянии наводить порядок в населенных пунктах и на это не нужно тратить лишние деньги.

"Город в порядке, но я очень боюсь, что вы тратите на это лишние деньги. Ни в коем случае нельзя тратить деньги на это - люди должны убирать сами", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу Барановичи.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Да, если улицу, асфальт подремонтировать и прочее - какой человек это будет делать? Это уже мы, государство, должны отвечать. Нам людей упрекать не за что. Если мы организуем, наши люди отзываются с удовольствием. Белорусы - это все-таки чистоплотный народ. Они гордятся чистотой своего города, своей деревни, но надо организовать, надо попросить их. Надо их привлечь к этому", - продолжил глава государства.

При этом А.Лукашенко отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Один из жителей даже высказался в средствах массовой информации за то, чтобы президент приезжал к ним как можно чаще, тогда в городе всегда будет порядок.

"Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают", - отметил глава государства.

"А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются. После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней", - добавил он.

Кроме того, А.Лукашенко потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе. Глава государства отметил, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения. "Приведите в порядок дороги. По-хозяйски", - поручил президент.

 
 
Ссылка на источник 24
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что население само в состоянии наводить порядок в населенных пунктах и на это не нужно тратить лишние деньги....
 
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