Более 100 наблюдателей ПА ОБСЕ будут работать на выборах президента Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ направит 110 наблюдателей на президентские выборы на Украину, миссию возглавят почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет ее специальным координатором, и казначей ПА ОБСЕ Дорис Барнетт (Doris Barnett) в должности главы миссии.

"Краткосрочную миссию наблюдателей возглавит почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет выполнять функции специального координатора и руководителя миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в соответствии с назначением действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака", - говорится в сообщении пресс-службы ПА ОБСЕ в четверг.

В качестве спецкоординатора И.Канерва выступит на пресс-конференции в Киеве после выборов в понедельник, 1 апреля, с совместным заявлением о предварительных выводах по организации и проведению голосования.

Кроме того президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели (George Tsereteli) назначил казначея ПА Дорис Барнетт (Doris Barnett) главой миссии наблюдателей ПА ОБСЕ.

"На выборах 31 марта ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей НАТО и Европейским парламентом", - отметили в Парламентской ассамблее.

Сообщается, что всего от ПА ОБСЕ на выборы приедут 110 человек.