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В Лельчицком районе мужчина едва не сгорел в угнанной машине
Новости Беларуси. 20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.
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Занимающийся деревообработкой ИП нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, который находится в Стодоличах. В среду владелец предприятия оставил свой автомобиль на территории цеха, поскольку следующим утром собирался заняться ремонтом машины, а сам уехал в Лельчицы.
В это время подчинённые употребили алкогольные напитки, после чего один из них ушёл спать, а второй проник в автомобиль нанимателя. 45-летний мужчина завёл транспортное средство штатным ключом и поехал кататься.
На улице Трудовой машина наехала на лежавшее дерево, застряла и загорелась. Огонь увидела местная жительница. Женщина попросила сына узнать, что там такое. Парень подбежал к ТС и увидел внутри спящего человека. Молодой человек достал мужчину из машины.
Пострадавший госпитализирован. В его крови содержалось 2,5 промилле алкоголя.
Зимой прошлого года в Минске загорелась легковушка.
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Новости Беларуси. 20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду...
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