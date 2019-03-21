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В Лельчицком районе мужчина едва не сгорел в угнанной машине

22.03.2019 15:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду правоохранителям стало известно, что в деревне Стодоличи горит машина. Выяснять, как это произошло, выбывали оперативники.  

Занимающийся деревообработкой ИП нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, который находится в Стодоличах. В среду владелец предприятия оставил свой автомобиль на территории цеха, поскольку следующим утром собирался заняться ремонтом машины, а сам уехал в Лельчицы.  

В Лельчицком районе мужчина едва не сгорел в угнанной машине
Фото: УВД Гомельского облисполкома  

В это время подчинённые употребили алкогольные напитки, после чего один из них ушёл спать, а второй проник в автомобиль нанимателя. 45-летний мужчина завёл транспортное средство штатным ключом и поехал кататься.  

На улице Трудовой машина наехала на лежавшее дерево, застряла и загорелась. Огонь увидела местная жительница. Женщина попросила сына узнать, что там такое. Парень подбежал к ТС и увидел внутри спящего человека. Молодой человек достал мужчину из машины.  

Пострадавший госпитализирован. В его крови содержалось 2,5 промилле алкоголя.  

Зимой прошлого года в Минске загорелась легковушка. 

Находившиеся внутри люди быстро покинули ТС и вызвали спасателей – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.   Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду...
 
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