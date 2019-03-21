﻿ Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии

22.03.2019 15:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 21 марта в норвежском Холменколене начался заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии

На старт женской спринтерской гонки вышли пять белорусок: сестры Кручинкины, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола. По итогам спринта ни одной из них не удалось попасть в число призеров. Лучший результат у Елены Кручинкиной: она – 18-я, Динара Алимбекова – 19-я. А победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии.

22 марта пройдет спринтерская гонка у мужчин.
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 21 марта в норвежском Холменколене начался заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На старт женской...
 
Новости дня
Новости разные
 
OLED-телевизор LG получил высшую награду iF за превосходный дизайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • Aviasales.ru

  • зимние куртки женские распродажа Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика