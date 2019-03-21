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В студенческом общежитии в Климовичах две пьяные девушки избили восьмерых

22.03.2019 14:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Могилёвской области возбуждено несколько уголовных дел по фактам правонарушений в студенческих общежитиях.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в Кличеве с апреля по ноябрь 2018 года двое 17-летних парней время от времени отнимали у своего сверстника продукты питания. Парни нецензурно выражались и угрожали насилием, поэтому потерпевший боялся рассказать о происходившем.  

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж группой лиц с угрозой применения не опасного для жизни и здоровья насилия».  

В январе 2019 года соучастники преступления поссорились и один из них вместе с двумя компаньонами совершил хулиганские действия с особым цинизмом в отношении второго. По факту группового хулиганства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339.  

Ещё один инцидент произошёл в Климовичах. 3 февраля две девушки 17 и 18 лет употребили алкоголь и захотели продемонстрировать своё физическое превосходство над другими. С этой целью подозреваемые поочерёдно избили восемь девушек, проживающих в том же общежитии. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339.  

Зимой 2019 года в Бресте была арестована пара.  

Мужчина и женщина устроили в самолёте дебош – подробности здесь.  
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Могилёвской области возбуждено несколько уголовных дел по фактам правонарушений в студенческих общежитиях.   Как сообщает УСК по Могилёвской...
 
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