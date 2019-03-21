|
В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей
Новости Великобритании. В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей. В городе Бирмингем неизвестный разбил окна зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападавшего зафиксировали камеры наблюдения. Однако задержать его пока не удалось. Мотивы подозреваемого неизвестны. Расследованием этого дела занялись сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом.
Акты вандализма в Британии произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии. В связи с этим усилены меры безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей. В городе Бирмингем неизвестный разбил окна зданий, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)