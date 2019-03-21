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В Китае водитель наехал на толпу пешеходов: шесть человек погибли, девять пострадали
Новости Китая. Смертельное ДТП: в Китае водитель авто наехал на толпу: шесть человек погибли, девять пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в городе Цзаоян. Когда неизвестный совершил наезд, люди шли в храм по перекрытой для автомобилей улице. Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили злоумышленника.
Администрация города сообщает, что перед тем как наехать на толпу, мужчина ранил дома ножом свою жену и дочь.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадавших доставили в больницу.
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Новости Китая. Смертельное ДТП: в Китае водитель авто наехал на толпу: шесть человек погибли, девять пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
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