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«Служить в армии никому не помешает». 120-я механизированная бригада отмечает 77-ую годовщину со дня образования
Новости Беларуси. Традиции поколения победителей в наше время продолжают бойцы 120-й столичной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни воинское соединение отмечает 77-ую годовщину со дня образования.
Памятную дату личный состав соединения встречает в полевых условиях, выполняя учебно-боевые задачи.
Сергей Бобриков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Великую Отечественную солдаты 120-й дивизии прошли путь от Сталинграда до Берлина. Штурм населенных пунктов, форсирование водных преград – помимо наступательных операций, воины освоили суровую школу оборонительных боев, где личный состав всегда с достоинством выполнял требования Военной присяги.
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«Служить в армии никому не помешает». 120-я механизированная бригада отмечает 77-ую годовщину со дня образования
Новости Беларуси. Традиции поколения победителей в наше время продолжают бойцы 120-й столичной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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