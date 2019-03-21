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Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, Медведева проиграла ей почти 14 баллов

22.03.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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В японской Сайтаме 16-летняя россиянка Алина Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат мира по фигурному катанию.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После короткой программы Загитова шла лидером с суммой баллов 82,08. Олимпийская чемпионка Пхенчхана без помарок откатала произвольную, исполнив сложнейший каскад: тройной лутц — тройной риттбергер.

По сумме двух программ россиянка набрала 237,5 балла и опередила серебряного призера Элизабет Турсынбаеву на 12,74 балла, а бронзового — Евгению Медведеву — на 13,7.

Отметим, что Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной сальхов на взрослых турнирах.

Японские фигуристки Рика Кихира и Каори Сакамото ошиблись в произвольной программе, заняв в итоге четвертое и пятое места. Они уступили Медведевой меньше балла.

 
 
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана без помарок откатала произвольную, исполнив сложнейший каскад: тройной лутц - тройной риттбергер.
 
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