Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, Медведева проиграла ей почти 14 баллов

В японской Сайтаме 16-летняя россиянка Алина Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат мира по фигурному катанию.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После короткой программы Загитова шла лидером с суммой баллов 82,08. Олимпийская чемпионка Пхенчхана без помарок откатала произвольную, исполнив сложнейший каскад: тройной лутц — тройной риттбергер.

По сумме двух программ россиянка набрала 237,5 балла и опередила серебряного призера Элизабет Турсынбаеву на 12,74 балла, а бронзового — Евгению Медведеву — на 13,7.

Отметим, что Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной сальхов на взрослых турнирах.

Японские фигуристки Рика Кихира и Каори Сакамото ошиблись в произвольной программе, заняв в итоге четвертое и пятое места. Они уступили Медведевой меньше балла.